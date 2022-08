Šest krožkov za eno razstavo

Lepota in vsebinsko bogastvo fotografije izžarevata iz posnetkov, ki bodo do konca septembra na ogled v galeriji Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. V soboto so v njem ob navzočnosti lepega števila ljubiteljev fotografije odprli 24. ekspozicijo z naslovom 6 x ... ena razstava, za uresničitev katere si skoraj četrt stoletja prizadeva šest fotoklubov z Goriškega. Razstava vsako leto pozornemu gledalcu prinese vso sporočilnost te umetniške zvrsti, pa tudi novosti, ki jih je fotografija osvojila v tem času.

Fotografe, goste in publiko je uvodoma pozdravila predsednica KC Bratuž, Franka Žgavec, nakar je predsednik Koordinacijskega odbora goriških fotografov Giovanni Viola predstavil razstavo in se zahvalim fotoklubom, da so se tudi letos odzvali vabilu in prispevali gradivo za skupen nastop. Viola je tudi poudaril, da so v neugodnih časih covida nastradali mnogi kulturni dogodki, fotografi pa so bili vseskozi aktivni. Obregnil se je tudi ob pristojne oblasti, ki da imajo premalo posluha do fotodejavnosti, tako da si morajo marsikatero odmevno prireditev financirati sami. O razstavi je Viola še povedal, da so letos fotokrožkom dali proste roke, s tem da odbor ni vnaprej določil tematike, ki naj bi jo fotografi obdelali. V prejšnjih letih je namreč koordinacijski odbor določil temo, ki so jo morali fotografi upoštevati, pa čeprav je pri tem vsakdo izrazil svoje videnje. Tokrat pa se je šest klubov predstavilo z naslednjimi vsebinami: krožek Castrum iz Gradeža se je predstavil s trenutki miru, krožek Isontino iz Gorice je prikazal abstraktna videnja, fotoklub Il Torrione iz Romansa se je usmeril v posnetke luči in senc, fotoklub Lucinico iz Ločnika je izbral posnetke steklenic in kozarcev, fotografska skupina Evropeistične akademije iz Gorice pa je na ogled postavil posnetke narave. S fotografijo in domiselno instalacijo se je tudi tokrat predstavil slovenski Fotoklub Skupina75 iz Gorice, ki je na steno namestil veliko okroglo ploščo, nekak življenjski krog s fotografijami, ki ponazarjajo življenje od rojstva do smrti. Instalacija spominja na simbol iz kitajske filozofije, ki ga poznamo pod imenom jin in jang. Ta črno-beli lik obiskovalca pozdravi tudi ob vhodu v dvorano in ga je iz palmovih zrnc izdelala članica Skupine75, Loredana Prinčič.Po ustaljenem običaju je pri razstavi kot gost sodeloval tudi Foto klub Nova Gorica z nizom fotografij, ki nosijo naslov Človek v urbanem okolju. Pomen tega sodelovanja je podčrtal tudi predsednik Viola, obenem pa je najavil naslednjo, 25. izvedbo razstave, ki da bo morala biti še posebno slavnostna. O pomenu kulturnih dogodkov je v svojem nagovoru spregovoril tudi odgovorni za kulturo v goriškem občinskem odboru, Fabrizio Oreti, po besedah katerega je Goriška še posebno ustvarjalna. To dokazuje tudi s prireditvami, ki tlakujejo pot letu 2025, ko bo Nova Gorica skupaj z Gorico postala evropska prestolnica kulture.

Razstava bo odprta do konca septembra, ogled pa bo možen ob prireditvah v Kulturnem centru Lojze Bratuž ali po predhodni najavi.