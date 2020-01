Goriški okoljevarstveniki iz zveze Legambiente že več mesecev posvečajo pozornost vozlu sežiganja odpadkov v Salonitovi cementarni v Anhovem, ki se je v zadnjih dneh znašla pod žarometi medijske pozornosti, potem ko je preko tristo slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov opozorilo na perečo problematiko škodljivih izpustov. Člani zveze Legambiente so že pred časom vzpostavili sodelovanje s civilno iniciativo Eko Anhovo, tako da so med drugim julija gostili njenega predstavnika Tomaža Komela na predstavitvi podatkov o onesnaženosti reke Soče. Komel je opozoril, da so med poletjem v dvanajstih urah našteli 250 tovornjakov, ki so dostavljali odpadke v cementarno.»Razumeti hočemo, ali v cementarni sežigajo tudi odpadke iz Italije, in sploh, ali gre za nevarne snovi,« poudarja predsednik goriške sekcije zveze Legambiente Luca Cadez, ki opozarja, da je cementarna v bistvu sežigalnica, kar je treba upoštevati tudi pri določanju mejnih vrednosti za emisije. Okoljevarstveniki se sprašujejo, ali v Anhovo dostavljajo tudi odpadke iz Italije; lastnik Salonita je namreč celovško podjetje WIG Wietersdorfer, ki ima v lasti tudi hčerinski družbi w&p Zement v Avstriji in w&p Cementi s sedežem v kraju San Vito al Tagliamento v Pordenonu. »V prejšnjih mesecih smo prijateljem iz društva Eko Anhovo dali na razpolago nekaj naprav za merjenje onesnaženosti; prizadevamo si, da bi pridobili še malce boljši merilnik, tako da bi lahko sami izmerili, koliko je škodljivih izpustov,« pravi Cadez in napoveduje, da se želijo srečati tudi s slovenskimi zdravniki in skupaj načrtovati nove pobude.