Ustanovili so ga nekaj let po drugi svetovni vojni in je ostal do danes eden od sooblikovalcev goriškega kulturnega prostora. Okrog njega je v tem dolgem obdobju prišlo do velikih sprememb, ki so vplivale na njegove usmeritve, cilje in prioritete. Sedemdesetletna zgodba je polna zanimivih poglavij, ki jih bo mešani pevski zbor Lojze Bratuž predstavil v obliki dokumentarnega filma Si vox est, canta v torek, 29. marca ob 20. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž. O vsebinah dokumentarca in srečanja smo se pogovorili s predsednikom zbora Markom Terčičem.

Od kod ste črpali material za video in zvočni zapis?

Fotografije smo imeli v arhivu, za katerega skrbi Miloš Čotar, druge smo si izposodili od bivših članov zbora. Posneli smo intervjuje z dirigenti, sedanjimi in nekdanjimi člani, del posnetkov pa nam je posredoval deželni sedež RAI FJK. Povezali smo besede nekaterih protagonistov naše zgodovine, spomine na gostovanja in tekmovanja, prizore iz zaodrja. Vezna nit je nastop, ki smo ga izvedli, v sicer okrnjeni obliki, ob lanski sedemdesetletnici, tako kot naš najnovejši nastop na Cecilijanki.

Zakaj dokumentarec?

Zbor je kot rečeno praznoval 70-letnico leta 2021, ko je bilo prirejanje dogodkov skoraj nemogoče, zato smo se odločili za realizacijo dokumentarnega filma. Sara Terpin je napisala scenarij, Danijel Peteani pa je na tej osnovi ustvaril 25-minuti film.

Kateri so bili glavni mejniki v zgodovini zbora?

Vsaka sprememba za dirigentskim pultom je postala mejnik, ki je preusmeril značaj in dejavnost zbora. Ustanovil ga je leta 1951 Mirko Filej, nakar je vodstvo prevzel Ivo Bolčina. Na začetku je povezal pevce iz Gorice, s prihodom Stanka Jericija pa je začel črpati iz širše okolice. Stojan Kuret je uvedel nov sistem dela in petja, Bogdan Kralj pa nas je učil tudi pomena druženja. Njegov pristop se je obrestoval; z njim smo se udeležili tekmovanj v Vittoriu Venetu, Rivi del Garda, Postojni, vedno smo se vračali z nagradami in priznanji. Sledil je David Bandelj, ki je prav tako uveljavil visoke standarde. Naslednji, nepričakovani mejnik je bila pandemija, ki je prekinila dejavnost ravno ob vstopu v novo poglavje z dirigentko Miro Fabjan, s katero se redno delo začenja dejansko letos. Če upoštevamo sedemdesetletje v celoti, bi lahko rekli, da je zbor Bratuž nastal z namenom, da postane reprezentančni goriški zbor. Obzorja pa so se v letih širila in zadnja leta je njegova vloga povezovanje pevcev iz slovenske in italijanske strani nekdanje meje.