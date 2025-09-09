Šilec si prizadeva za privez in skladišče v parku ob Soči v Pevmi

Na Placuti je včeraj potekalo srečanje s predstavniki kajakaškega kluba Šilec, ki ga je sklical goriški občinski odbornik za šport Giulio Daidone skupaj z občinskim svetnikom SSk Walterjem Bandljem. »Navzoč je bil deželni svetnik Diego Bernardis, ki so mu predsednik Šilca Robert Makuc, Aldo Rupel in Bojan Makuc pojasnili svoje zahteve glede priveza oz. skladišča za opremo v parku ob Soči v Pevmi,« pravi Daidone.

»S predstavniki Šilca smo se dogovorili, da bodo pripravili poročilo s svojimi zahtevami, ki ga bomo s pomočjo Bernardisa predložili ustreznim sogovornikom na deželi,« pravi Bandelj, ki predvideva, da bi bila zadeva lahko urejena že za soško regato 2026.