Silvestrovanje na prostem z manj hrupnimi ognjemeti

Po dveh letih premora se v soboto v Gorico vrača silvestrovanje na prostem, ki je pred pandemijo koronavirusa v mestno središče vedno privabljalo več tisoč ljudi– zlasti mladih – tudi iz drugih krajev Furlanije - Julijske krajine. Osrednje prizorišče bo kot običajno Travnik, kjer te dni s polno paro obratuje drsališče in kjer bo Občina Gorica najdaljšo noč v letu popestrila z glasbo v živo, plesom z DJ-jem in ognjemetom, ki bo nebo nad gradom razsvetlil opolnoči.

Udeležencem goriškega praznovanja bodo v soboto od 22. ure dalje delali družbo predstavniki Radia Company. Za animacijo bosta poskrbela Igor Pezzi in DJ Julio Montana, za glasbo v živo bo zadolžena skupina Vertical Smile. Radiu Company so vodenje silvestrovanj na prostem letos zaupali tudi v osmih drugih mestih v FJK in v Venetu, in sicer v Trstu, Lignanu, Padovi, kraju Sottomarina di Chioggia, Caorlah, Trevisu, Coneglianu in Miranu.

Brez pretiranega hrupa

Glavna atrakcija goriškega večera bo ognjemet. Po napovedih organizatorjev bo trajal 15 minut in bo »spoštljiv do psov, mačk in drugih živali«, saj naj bi bili izbrani pirotehnični izdelki manj hrupni od običajnih. Za ognjemet bo poskrbelo podjetje Mess Fireworks, sekunde do polnoči bodo z odra odštevali goriški župan Rodolfo Ziberna in njegovi odborniki.

Zaradi silvestrovanja bodo od 22. ure do 2. ure ponoči ob Travniku zaprte za promet Ulica Roma, Ulica Oberdan (od Travnika do križišča z Morellijevo ulico) in Raštel (od križišča z Nunsko ulico), od 23.30 do polnoči in pol pa bo zaprta tudi Gosposka ulica (od križišča z Ulico Favetti do Travnika).

Prepoved pokanja in stekla

Župan Ziberna je v teh dneh podpisal dve odredbi, ki sta povezani z varstvom javnega reda in miru. Prva prepoveduje uporabo petard in pirotehničnih sredstev na celotnem občinskem ozemlju od jutri do 2. januarja, druga pa od sobote zvečer do nedelje zjutraj prepoveduje uživanje pijač v steklenih kozarcih in steklenicah na območju silvestrovanja na Travniku in v bližnjih ulicah Roma, Oberdan, Arcivescovado, Mameli in Bombi.

Silvestrovanje bo vrhunec niza Goriški december, v okviru katerega bo sicer vse do 8. januarja na Travniku mogoče obiskati drsališče. Posebno pester bo jutrišnji program: ob 18.30 bodo na osrednji mestni trg prišli pošastni Skaupaz Toifl, hudičem podobna bitja, ki po ljudskem izročilu nekaterih držav odganjajo temo, medtem ko bo ob 20.30 v Kulturnem centru Lojze Bratuž 44. novoletni koncert v organizaciji društva Lipizer. Nastopili bodo simfonični orkester Furlanije - Julijske krajine pod vodstvom Romola Gessija, kitajska violinistka Karen Su (zmagovalka prve nagrade na 39. mednarodnem tekmovanju Lipizer v Gorici) ter sopranistka Giulia della Peruta. Na programu so Mozart, Mendellssohn, Saint Saëns, Gounod, Lehar, Arditi, Brahms in Strauss.