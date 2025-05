Širijo poznavanje pravil požarne samozaščite

Med poletnimi požari na Krasu leta 2022 se je izkazalo, da je poznavanje osnovnih pravil požarne samozaščite še kako pomembno. Zaradi tega so se na goriški prefekturi odločili, da tudi letos skupaj s pokrajinskim gasilskim poveljstvom še tretje leto zapored organizirajo niz informativnih srečanj, na katerih zlasti mladim pojasnijo, kako naj ravnajo v primeru požara. Prvo srečanje je potekalo včeraj na goriškem zavodu Galilei-Fermi-Pacassi, kjer so bili prisotni tudi novogoriški gasilci. Dijake je uvodoma nagovorila prefektinja Ester Fedullo, ki je poudarila, da je treba nameniti posebno pozornost preventivi in obenem tudi samozaščiti. Poznavanje njenih osnovnih pravil je po njenih besedah treba razširiti ravno med mladimi.

V nadaljevanju so gasilci postregli z vrsto koristnih nasvetov in navodil, ki se jih je treba držati. Poklicati je treba 112V primeru požara je treba takoj poklicati na pomoč in operaterju interventne številke 112 posredovati vse informacije, ki jih potrebuje za oceno razmer. Če se požar vname v gozdu in se zatem približuje naseljem, kot se je zgodilo leta 2022 na Krasu, je treba avtomobile odpeljati na varno, v hiši je treba zapreti vsa okna in izklopiti plin. Ceste morajo biti vseskozi dostopne, tako da se po njih lahko vozijo reševalna vozila. Kurjenje v naravi je prepovedano, seveda je še toliko bolj nevarno prižiganje ognja na prostem v poletnem času, ko je požarna ogroženost zelo visoka. Na požarno ogroženih območjih je treba biti previdni tudi pri skladiščenju lesa in drugih gorljivih snovi v bližini hiš. Ustrezno je treba očistiti dvorišča, izogibati se je treba gorljivim rastlinskim vrstam, dimnike je treba zaščititi z mrežo, ki preprečuje, da bi iz njega uhajali goreči delci. V prihodnjih dneh se bo niz, pri organizaciji katerega sodelujejo še civilna zaščita, gozdarska policija in razne občine, nadaljeval v Ronkah in Foljanu-Redipulji, jeseni pa bodo na sporedu srečanja v Tržiču, Doberdobu, Zagraju in Sovodnjah.