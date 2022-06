Skaterji združili Gorici

Športno-kulturno društvo GOSK8 iz Nove Gorice in društvo Gorizia Hardcore iz Gorice sta minulo soboto organizirala prvi čezmejni pohod prijateljstva na skateboardih, BMX kolesih, rolerjih, kotalkah in skirojih. Dogodek so poimenovali United streets (združene ulice) med Goricama.

»Za prvič smo zadovoljni z udeležbo, prišlo je 35 ljudi, med njimi so bili najstniki iz obeh Goric in družine z otroki tudi iz obeh mest. Naš namen je, da bi to postala vsakoletna prireditev,« nam je povedal eden od organizatorjev, Matjaž Kodrič. Skaterji iz obeh Goric se sicer udeležujejo prireditev, ki jih organizirajo eni ali drugi, tokrat pa so prvič združili moči pri organizaciji skupnega dogodka. Kodrič upa, da se bodo v Gorici uresničili načrti o izgradnju novega skate parka v bližini goriškega Kulturnega doma v Brassovi ulici; objekt naj bi postavili v sklopu obnavljanja parka v Dolini Korna, kjer so dela, ki so vključena v obsežen projekt sanacije in protipoplavne ureditve potoka, v polnem teku. To bi namreč pomenilo še dodatno možnost za tovrstne skupne dogodke, poudarja Kodrič.

Udeleženci so v soboto dopoldan krenili s Travnika v Gorici, mejo so prvič prečkali na Rafutu, nato spet na prehodu med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico ter se preko Goriščka podali do Trga Evrope / Transalpina, kjer so imeli krajši postanek. Pohod se je nadaljeval po Erjavčevi ulici, prečkal središče Nove Gorice in se zaključil v novogoriškem Skateparku, kjer so udeležence pogostili s »paštašuto« in pijačo. Sledila sta veselo druženje in zabava ob glasbi.