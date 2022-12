V cerkvi na Kostanjevici so se v soboto zbrali skavti iz Gorice in Nove Gorice in skupaj sprejeli Luč miru iz Betlehema.

Skavti že več kot 30 let delijo Luč miru, ki jo iz Betlehema na Dunaj vsako leto ponese otrok. Na Dunaju priredijo svetovni sprejem, predstavniki različnih držav nato ponesejo Luč miru v svoje kraje. Na Kostanjevici so se torej v soboto popoldne zbrali slovenski, italijanski in zamejski skavti, skupaj sprejeli Luč miru ter ponesli njeno sporočilo med Goričane. Občino Gorica je zastopal odbornik Lucio Beltrame, Mesto občino Nova Gorica pa podžupanja Damjana Pavlica. Luč miru spremlja vsako leto tudi poslanica; letošnje geslo je bilo Vstani in sveti.

Skavti so si med prepevanjem podelili plamen, skupaj s poslanico so ga nato ponesli po Novi Gorici in ga podarili mimoidočim. Najmlajši skavti (od šest do deset let stari) so pomen poslanice spoznali preko igre in se tudi naučili po dve besedi soseda - v italijanščini oz. slovenščini. Druženje se je sklenilo pri maši v konkatedrali Kristusa Odrešenika. Somaševala sta koprski in goriški nadškof. Sledilo je druženje ob čaju, pašti in panetonu.