Skok v srednji vek

V znamenju srednjeveških receptov bo še danes v parku za mestno potekala prireditev Grofija, s katero Občina Gorica obeležuje 28. april, datum svoje prve pisne omembe iz leta 1001.

Ob 10.30 bo na sporedu grofji zajtrk. Ob 11.30 bosta Carlo Del Torre in Roberto Zottar spregovorila o kuharskih receptih furlanskih plemiških rodbin. Ob 12.30 bo degustacija srednjeveških jedi ob glasbi združenja Dramsam in akademije Jaufrè Rudel. Ob 15. uri bo sprehod mimo simbolov, ki so v mestu ostali še iz časa avstro-ogrske. Ob 17. uri bo državni sekretar na ministrstvu za kulturo Vittorio Sgarbi spregovoril o goriški grofiji in Evropski prestolnici kulture 2025.

V parku mestne hiše bo sicer še danes mogoče pokusiti vina z Oslavja, obrtno pivo, pelinkovec in razne druge značilne proizvode. Za glasbeno popestritev bodo tekom dneva skrbeli glasbeniki iz društva Tamburini Street Drums. Pri organizaciji prireditve z goriško občino sodelujeta društvo Borc San Roc iz Podturna in krajevno združenje Pro Loco.