Skozi zgodbe umetnic odkrivali identiteto mesta

Kdo ve, če bomo čez nekaj let govorili o obdobju EPK v Novi Gorici in Gorici kot o odločni, zgodovinski spremembi v skupnem dojemanju tega prostora. Organizatorji se pošteno trudijo, da bi sporočilo prestolnice kulture prevevalo vsa področja in javni sektor je odločno zgrabil priložnost, saj je iskanje stikov na drugi strani nekdanje meje pot, ki jo pričakovanje dogodkov GO! 2025 skuša uveljavljati kot pravilo za prihodnost.

Večer ob občinskem prazniku v veliki dvorani SNG Nova Gorica je v petek spodbudil razmišljanje o izmuzljivi identiteti mesta s 77-letno zgodovino, o kompleksnem odnosu z več kot tisočletno Gorico, o temeljnem pomenu prestolnice kulture za utrjevanje prenovljene podobe mesta. Občina Nova Gorica je želela, da bi o tem spregovorila ženska, ki prihaja iz Trsta in že vrsto let deluje v novogoriškem gledališču; zato je zaupala scenarij in režijo prireditve Patrizii Jurinčič Finžgar.

Trije dogodki v enem

Dejstvo, da je šlo tudi za institucionalni trenutek ob slavnostni seji mestnega sveta s podelitvijo občinskih nagrad, je predstavljalo izziv za dosledno vodenje umetniške niti. Režiserka pa je bila sposobna ustvariti dogodek, ki ni bil proslava, niti predstava, niti literarni večer, a je obsegal elemente vseh treh. Govori, recitacije, premiki, podelitve nagrad so postali del povezane celote, kjer so bile zgodbe nagrajencev in besede župana postaje na poti gledališke pripovedi, igrani prizori in umetniška naracija o Novi Gorici pa niso nikoli zdrsnili v fikcijo.

Nagrado Franceta Bevka je prejel klarinetist Silvio Brosche za dolgoletno delo na področju glasbene pedagogike, Bevkovo listino pa večstranska ustvarjalka in etnologinja Sabina Vostner, ki je nastopila na prireditvi z eno svojih popevk. Nagrado Mestne občine Nova Gorica za prostovoljno prizadevanje na raznih področjih so prejeli specialni pedagog in nekdanji novogoriški župan Mirko Brulc, dolgoletni vodja Planinskega društva Florijan Hvala in Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan. Občinska plaketa pa je vrednotila zasluge prometnega tehnika Marinka Pintarja, kuharja Jožefa Žabarja in Humanitarnega društva Lions Klub Nova Gorica.