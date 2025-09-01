Skrbi za poslovanje goriškega tovornega postajališča ni konec

»Ponovno bomo lahko računali na tovornjake, ki bodo k nam vozili iz Slovenije po vipavski hitri cesti H4, po drugi strani bomo najbrž izgubili tiste, ki bodo prisiljeni potovati proti vzhodu preko Fernetičev. Posledice novega prometnega režima, ki bo začel veljati na vipavski hitri cesti H4 z 8. septembrom, sicer lahko le ugibamo, saj doslej nismo dobili uradnih sporočil o napovedani spremembi.« Predsednik družbe SDAG Giuliano Grendene je še vedno zelo zaskrbljen za prihodnje poslovanje goriškega tovornega postajališča.

Kaj se obeta?

Slovenska družba Dars je kot znano v petek napovedala, da bo 8. septembra začela veljati nova prometna ureditev, katere glavni »cilj je izboljšati pretočnost in varnost prometa, predvsem v času povečanega prometa na območju meje z Italijo«. Tovornjaki in avtobusi bodo po novem preusmerjeni na vipavsko hitro cesto H4 po enem samem voznem pasu, medtem ko bo drugi vozni pas rezerviran izključno za intervencijske službe. Sočasno bodo tovornjake, ki bodo iz Italije namenjeni v Slovenijo usmerjali proti Fernetičem.

Na priključku v Šempetru pri Gorici bo slovenska policija obračala tranzitna tovorna vozila, ki bodo iz Italije pripeljala na mejni prehod Štandrež-Vrtojba oziroma na hitro cesto H4, in jih prisilila, da se po avtocesti A34 vrnejo v Vileš in nato nadaljujejo pot proti Fernetičem po avtocesti A4.