Skrivnosti podzemnih voda raziskujejo ob visokem vodostaju

Multidisciplinarna ekipa, ki raziskuje podzemne kraške vode in njihove povezave z Doberdobskim jezerom, se je lotila še četrtega preverjanja s pomočjo fluoresceina. Včeraj so ga vlili v požiralnik Doberdobskega jezera, nakar bodo sledi snovi iskali v vodnih virih pri Prelosnem jezeru, pod Sabliči, v dveh točkah pri Moščenicah, v jami pri Komarjah, ob izviru Sardoč pri Štivanu, ob izvirih Timave in v sodelovanju s Kraškim vodovodom tudi v črpališču pri Klaričih.

Že leta 2018 so v enem izmed korit Doberdobskega jezera izvedli dva sledilna testa s fluoresceinom: barvilo so vlili na mestu, kjer voda izginja v požiralnik. Glede na pridobljene pozitivne rezultate so se julija lanskega leta odločili za nadaljnji preizkus: fluorescein so takrat s pomočjo potapljačev vlili neposredno v podvodni požiralnik. Poskus je v jamarskih in raziskovalnih krogih imel velik odmev, saj so zatem sledi fluoresceina našli v vseh vodnih virih, ki so jih vzeli v poštev.

Med drugim so prisotnost snovi ugotovili tudi v vodi, ki jo Kraški vodovod črpa na dan pri Klaričih, le lučaj od državne meje med Italijo in Slovenijo. Sledi fluoresceina niso našli samo pri izviru Timave in v Prelosnem, medtem ko je snov dosegla izvire v bližini avtocestnega izvoza pri Moščenicah in tudi Škalovo jamo pri Brestovici.

»Tokratno preverjanje je različno od prejšnjih treh, saj ga izvajamo ob visokem vodostaju, medtem ko smo doslej fluorescein vlili v požiralnik v času nizkih voda. Zaradi tega bomo s tokratnim preverjanjem ugotavljali, ali voda ob visokem vodostaju odteka iz jezera po drugih podzemnih virih; zanimivo bo na primer preveriti, ali se bo fluorescein tokrat pojavil tudi v Prelosnem jezeru, saj ga ob nizkem vodostaju tam nismo našli,« pravi Matteo Cavamma iz multudisciplinarne raziskovalne ekipe in pojasnjuje, da so včeraj fluorescein vlili v požiralnik, ki se nahaja nekaj sto metrov od gostilne pri jezeru v smeri Jamelj. »Prvič smo se s potapljaško opremo spustili v požiralnik, ki na površju meri en meter v dolžino in štirideset v širino. Dosegli smo poldrugi meter globine, zatem nismo uspeli naprej zaradi dveh večjih skal, vendar smo vsekakor videli, da se vsaj še dva metra spušča v globino,« pravi Cavanna. Včeraj so v požiralnik vlili tri kilograme fluoresceina, medtem ko so doslej uporabljali po en kilogram snovi. Kljub večji količini je fluorescein odtekel v kraške globine v petnajstih minutah, kar predstavlja polovico časa v primerjavi s prvimi tremi preverjanji.