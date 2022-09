Člane prostovoljnega gasilskega društva iz Šempetra pri Gorici je v prejšnjih dneh razveselila sladka zahvala. Sladico sta jima pripravila Jacopo in njegova mama Valentina z Vrha, ki sta se jima želela zahvaliti, da so konec julija njuno hišo in številne druge »branili in rešili pred grozljivim ognjem«.