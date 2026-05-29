V Budanjah delavec padel s strehe in v bolnišnici umrl

V Budanjah se je včeraj okoli poldneva zgodila huda delovna nesreča, poročajo Primorske novice. Delavec je padel s strehe in kasneje v bolnišnici umrl.

Na strehi objekta v Budanjah so delali trije delavci, ko je eden izmed njih omahnil in padel z višine nekaj metrov. Na kraju so ga oživljali, nato so ga reševalci NMP Ajdovščina odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Gasilci GRC Ajdovščina so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem.

Iz šempetrske bolnišnice so popoldne sporočili, da je delavec podlegel poškodbam. Gre za 71-letnika, doma s Krasa.