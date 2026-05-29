Za začetek prihodnjega tedna že dvodnevno rumeno opozorilo

Sončno in povečini stanovitno vreme se bo, kot smo poročali, nadaljevalo do nedelje. V nedeljo bo že nekaj več spremenljivosti in bodo ponekod nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V začetku prihodnjega tedna bo proti nam dotekal bolj svež in nestanoviten atlantski zrak. Občasna nestanovitnost se bo povečala. Arso je danes za ponedeljek in za torek (za dobren del dneva) objavil rumeno vremensko opozorilo. Izvzet je le jugovzhod Slovenije v torek.

Možne bodo krajevne nevihte, so zapisali. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel.

Rumeno opozorilo zaradi nastajanja neviht so za večji del Slovenije razen za jugozahod objavili tudi za nedeljo.