VREME
DANES
Petek, 29 maj 2026
Iskanje
Šole

V prihodnjem šolskem letu v FJK 49 šolskih sodelavcev manj

Po ugotovitvah sindikata Uil naj bi na slovenskih šolah zmanjkali trije, katerim je treba dodati še enega administrativnega asistenta

Ivan Žerjal |
FJK |
29. maj 2026 | 9:55
    V prihodnjem šolskem letu v FJK 49 šolskih sodelavcev manj
    V šolskem letu 2026/2027 bo v FJK 49 šolskih sodelavcev manj, na slovenskih šolah naj bi zmanjkali trije, katerim je treba dodati še enega administrativnega asistenta (ARHIV)
Dark Theme

Pri deželnem področnem sindikatu Uil Scuola za Furlanijo - Julijsko krajino so zaskrbljeni zaradi predvidenega krčenja števila administrativnega, tehničnega in pomožnega osebja (ATA) v šolskem letu 2026⁄2027, ki ga načrtujejo na italijanskem ministrstvu za izobraževanje. Po vsej Italiji bi ukinili 2174 mest, od tega v FJK 52: velika večina ukinjenih mest – 49 – zadeva šolske sodelavce oz. sluge ali postrežnike, kot jim pogovorno pravijo na Tržaškem oz. Goriškem. Pri tem naj bi tri mesta šolskega sodelavca (dve na Tržaškem in eno na Goriškem) črtali tudi na slovenskih šolah, ki naj bi poleg tega izgubile še eno mesto administrativnega asistenta.

To izhaja iz številk, ki so jih že pred časom objavili na spletni strani sindikata Uil Scuola, danes pa je deželni tajnik sindikata Ugo Previti izrazil zaskrbljenost zlasti nad načrtovanim krčenjem števila šolskih sodelavcev, ki po njegovih besedah predstavljajo profil, ki je temeljnega pomena za vsakodnevno delovanje šol, saj zagotavljajo nadzor, varnost ter pomoč učencem in pri organizaciji. Dodatno krčenje kadrovskega seznama na tem področju pomeni dodatno obremeniti ostale sodelavce in otežiti upravljanje šol, meni Previti, ki opozarja tudi na potrebo po izrednem načrtu za redno zaposlovanje osebja ATA ter po možnosti umakniti odločitev o krčenju. Dogajanje spremljajo tudi pri Sindikatu slovenske šole, kjer izražajo zaskrbljenost nad vsesplošnim položajem šolske stvarnosti.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: