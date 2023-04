Slovenska konzulta pred koncem aprila

Nova slovenska konzulta pri goriški občini bo zaživela pred koncem aprila. Na prihodnji seji, ki jo bodo sklicali v kratkem, naj bi namreč občinski svet imenoval tri njene člane, ki so »v domeni« večine in opozicije. Posvetovalno telo, ki spodbuja mestno upravo k izvajanju zaščitne zakonodaje in k reševanju ostalih vprašanj, povezanih s slovensko narodno skupnostjo v Gorici, bo tudi v tej mandatni dobi štelo petnajst članov: pet imen je občini predlagala Slovenska kulturno-gospodarska zveza, pet Svet slovenskih organizacij, dve Sindikat slovenske šole, zadnje tri člane pa kot omenjeno predlagata večina in opozicija in ju imenuje občinski svet.

Goriška občina je postopek za sestavo nove konzulte sprožila v začetku januarja, ko je na krovni organizaciji in Sindikat slovenske šole naslovila prošnjo po posredovanju imen svojih kandidatov. Pri SKGZ so izbrali Majo Humar, Marka Marinčiča, Marina Marsiča, Mitjo Primosiga in Aleša Waltritscha, pri SSO pa Diano Bertè, Danijela Devetaka, Niko Devetak, Davida Grinovera in Cristino Marussi. Tudi v Sindikatu slovenske šole so imenovali svoja predstavnika, in sicer Jakoba Leopolija in Anno Roversi. Med imenovanimi so ljudje, ki že imajo izkušnje v vrstah konzulte ter v občinskem in pokrajinskem svetu, drugi pa bodo v tem pomožnem organu delovali prvič.

Imena ostalih treh članov, ki bodo izvoljeni s tajnim glasovanjem, bodo po besedah pristojnega občinskega odbornika Maurizia Negra znana na prihodnji seji občinskega sveta.