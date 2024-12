Slovenska konzulta v Gorici: Naprej po tej poti

»Prva pisna omemba Gorice takoj označi Slovence kot sestavni del tega prostora. To smo vedno bili, smo danes in želimo ostati tudi v prihodnosti. Tudi zaradi tega je pomembna vloga Konzulte, da upravitelje opozarja na pomanjkljivosti in na spoštovanje zakonskih zahtev, pravic in vljudnostnih dejanj. To je Konzulta delala v teh petdesetih letih in v tem bo vztrajala tudi v bodočnosti,« je ob včerajšnji 50. obletnici izvolitve prvih članov slovenske občinske konzulte dejal njen sedanji predsednik, Aleš Waltritsch, in občinsko upravo prosil za več posluha in želje po sodelovanju.

Slovenska občinska konzulta je bila sicer ustanovljena 4. februarja 1974, njeni člani pa izvoljeni šele deset mesecev kasneje, 9. decembra, s sklepom št. 257. »Danes mineva točno 50 let od seje občinskega sveta, na kateri so bili izvoljeni člani prve konzulte, ki se je takrat imenovala Konzulta za probleme mestne etnične manjšine,« je dejal Aleš Waltritsch. »Okrog leta 1970 se je postopoma porajala težnja, da bi bilo umestno ovrednotiti zgodovinsko, jezikovno in etnično sestavo mesta,« je v svojem nagovoru dejal dolgoletni član in »zgodovinska duša konzulte« Aldo Rupel in opozoril, da pa je bila »zadrega močna«, kot dokazuje dejstvo, da v začetnem poimenovanju ni bilo besede »slovenska«. Zadeve, je še povedal, so se sprva premikale zelo počasi, naposled pa je do pozitivnih premikov le prišlo, na primer na področju toponomastike.

Konzulta je posvetovalni organ, ki ga predvideva sam statut Občine Gorica v členu 73. Pravico ima, da s podajanjem svojih mnenj občinsko upravo opozarja na primere, za katere meni, da bi utegnili izzvati predsodke ali omejevati njeno svobodno uveljavljanje. Predlogi konzulte, je dejal Waltritsch, lahko obogatijo delovanje občinske uprave, toda pridejo v poštev na podlagi volje trenutnega odbora. »Včasih so bili upoštevani, včasih Konzulta ni bila deležna posluha,« je povedal in poudaril, da je pa v teh 50 letih delovanja organ dosegel marsikaj. Konzulto sestavlja petnajst članov: pet predstavnikov imenuje SKGZ, ravno tako pet je prvotno imenovala ZSKP, po letu 2017 pa SSO, dva predstavnika sta izraz Sindikata slovenske šole, tri pa predlaga občinski svet. V imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze je pozdravil predsednik za Goriško Marino Marsič in izpostavil, da je bilo prehojene poti veliko in mnogo tudi rezultatov, še veliko dela pa ima Konzulta pred sabo. Pozornost je usmeril tudi v prvotno ime konzulte, iz katerega so izbrisali besedo »problemi«. »Želimo biti aktivni, ne pa biti problem,«je dejal Marsič. Za Svet slovenskih organizacij je v imenu deželnega predsednika Walterja Bandlja pozdravila sodelavka Stefania Beretta in podčrtala, kako nam je lahko obstoj konzulte v veliko čast in ponos, saj v drugih občinah te možnosti nimajo.