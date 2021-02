Zveza slovenskih kulturnih društev je ob letošnjem 8. februarju sprožila akcijo Slovenska kultura je..., s katero je svoje članice, pozvala naj pripravijo videoposnetek, v katerem naj povejo, kaj je zanje slovenska kultura. Razna društva so se že odzvala vabilu in pripravila posnetke, ki so jih že objavili na YouTube kanalu ZSKD; ostali se bodo zvrstili do konca meseca. Kaj je zanje slovenska kultura, so do zdaj povedali tudi Marino Marsič, Igor Tuta in Marko Kravos. Na spletu so že objavljeni tudi video posnetki, ki so jih pripravili kulturno društvo Kraški dom iz Repna, kulturno društvo Vigred iz Šempolaja ter kulturni društvi Ivan Trinko in Rečan iz Benečije. V soboto, 20. februarja, bo na vrsti objava kratkega filma kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.