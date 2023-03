Slovenska ministrica in italijanski minister v ponedeljek v Novi Gorici

Priprave na Evropsko prestolnico kulture bodo osrednja tema prvega dvostranskega srečanja med slovensko ministrico za kulturo Asto Vrečko in italijanskim ministrom za kulturo Gennarom Sangiulianom, ki se bosta sestala v ponedeljek, 20. marca. Najprej se bosta srečala na Trgu Evrope /Transalpina; ob delegacijah ju bosta spremljala tudi goriški in novogoriški župan, Rodolfo Ziberna in Samo Turel. V novogoriški občinski palači sledita dvostransko srečanje ministrov z delegacijama ter srečanje ministrov z omenjenima županoma, državno sekretarko Kajo Širok, direktorjem Zavoda GO! 205 Gorazdom Božičem, deželno odbornico za kulturo Tiziano Gibelli, predsednikom in direktorico EZTS, Paolom Petiziolom in Romino Kocina. Ob koncu srečanj bosta ministra skupaj z županoma podala izjavo za medije.

V popoldanskih urah, po krajšem obisku goriškega grajskega naselja, se bo minister Sangiuliano v Gorici sestal z goriškim županom. Ob GO! 2025 bo beseda tekla tudi o drugih aktualnih temah: prihodnosti državne knjižnice in projektu obnove grajskega naselja. Skupaj z županom in odbornico Gibelli bo minister nato obiskal Oglej.