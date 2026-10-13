Danes prvi pogovor niza Na stičišču, gost bo Martin Kušej

Na stičišču/Confluenze je naslov novega niza pogovornih večerov z mednarodno priznanimi slovenskimi osebnostmi, ki delujejo in so uspešne na različnih področjih ustvarjanja. Javna srečanja z njimi bodo potekala v Mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča v Trstu z začetkom ob 18. uri. Prirejajo jih Slovensko stalno gledališče (SSG), Deželni sedež RAI - Slovenski program, Primorski dnevnik in Društvo Slovensko gledališče s podporo Sklada Libero in Zora Polojaz.

Prvi pogovorni večer bo že danes, 13. oktobra. V gosteh bo eden izmed najbolj markantnih in tudi kontroverznih dramskih umetnikov nemško govorečega kulturnega okolja v zadnjem stoletju: to je koroški režiser Martin Kušej. Decembra bo sledil pogovor z jezikoslovcem in literarnim zgodovinarjem Kozmo Ahačičem, predstojnikom Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki ima vidno mesto na lestvici najvplivnejših Slovencev zaradi referenčne vloge na kulturnem področju.

Januarja prihodnje leto bo na vrsti pogovor z arhitektom Borisom Podrecco; rojen je v Beogradu, sicer pa je doma iz Trsta, atelje ima na Dunaju. Bil je pionir postmodernizma, proslavil se je s številnimi objekti v Avstriji, Italiji, Sloveniji in drugih državah, med drugimi je zasnoval Tartinijev trg v Piranu in Trg Praterstern na Dunaju. Izdelal je tudi načrt za prekvalifikacijo Trga Vittorio Veneto v Trstu.Marca bo pogovor s filozofinjo in sociologinjo Renato Salecl, v svetovnem merilu priznano predavateljico psihoanalize in prava. Niz Na stičišču/Confluenze bo v aprilu zaokrožil pogovor s Katarino Čas, slovensko filmsko igralko z mednarodno kariero; med drugim je nastopila v filmu Martina Scorseseja in sodelovala s hollywoodskimi zvezdami, med katerimi izstopa Al Pacino.

Pogovore s petimi gosti bodo v tržaškem Kulturnem domu vodili skrbno izbrani moderatorji. Prvi med temi bo tržaški režiser Igor Pison, ki je Martina Kušeja spoznal v času, ko je bil študent režije in se je na poseben način navdušil za njegovo poetiko.