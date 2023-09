Slovenski in italijanski policisti drveli za rdečim avtomobilom

Med Mirnom in Mošem je v torek v dopoldanskih urah potekalo čezmejno zasledovanje. Za rdečim ford focusom s slovensko registracijo, ki je po Ulici Bratov Rusjan med sovodenjsko in goriško občino prehitel več avtomobilov, so s prižganimi sirenami drveli slovenski in italijanski policisti, ki so voznika uspeli ustaviti šele na območju Občine Moš. Čeprav je zasledovanje delovalo zelo prepričljivo, je šlo v resnici za simulacijo v okviru projekta Athena 2, pri katerem na podlagi sporazuma, ki sta ga leta 2007 podpisali italijanska in slovenska vlada, sodelujejo italijanski in slovenski policisti. Vaja se je začela s sestankom v prostorih vojašnice Massarelli pri Rdeči hiši, nakar so se slovenski policisti odpravili do mirenskega mejnega prehoda, kjer se je začelo zasledovanje, med katerim so na pomoč poklicali tudi italijanske kolege. Podobna vaja je potem potekala na slovenski strani meje: italijanski policisti so zasledovali avtomobil, ki je prečkal mejo na solkanskem mejnem prehodu, za pomoč pa so zaprosili slovenske policiste. Vaja se je zaključila z izmenjavo informacij o opravljeni simulaciji.