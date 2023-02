Smrtna nesreča med Gradiščem in Vilešem

Na avtocesti A34 se je ob 11.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. Na odseku med Gradiščem in Vilešem sta čelno trčila dva avtomobila, v katerih se je peljalo pet ljudi. Ena oseba je umrla, druge štiri so ranjene, sporočajo iz službe Sores. Na kraju so prometni policisti, tri reševalna vozila in reševalni helikopter, gasilci in osebje avtocestnega podjetja.

Avtomobil toyota yaris, za volanom katerega je sedela voznica, je polkrožno obrnil pred cestninsko postajo in nato pol kilometra vozil v napačno smer. »Vse se je zgodilo v manj kot eni minuti,« so nam povedali iz podjetja Autovie Venete. Na prehitevalnem pasu je nasproti pripeljal audi A6, srbskih registrskih tablic iz Beograda, pri čemer je prišlo do silovitega trčenja, v katerem je voznica toyote izgubila življenje. Njena 50-letna sopotnica je huje ranjena. Tudi tri osebe, ki so bile v audiju A6 - oče, mati in sin -, so potrebovale zdravniško pomoč. 55-letnega moža in ženo so v bolnišnico sprejeli z rdečo triažno kodo, 16-letnega sina pa z rumeno.