Smrtna nesreča v Turjaku

Med Turjakom in Beljanom se je danes popoldne v Ulici Oberdan pripetila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik avtomobila. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste, pri čemer se je avtomobil prevrnil. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prihiteli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so ga na kraju oživljali, vendar je bil žal ves njihov trud zaman, ker je podlegel poškodbam in so tako lahko le potrdili njegovo smrt. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.