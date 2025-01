Snuje se skupna fronta proti selitvi postelj v Tržič

Načelniki občinskih svetniških skupin bodo pripravili glasovalno pobudo v zvezi z napovedano ohromitvijo goriškega kardiološkega oddelka, nakar jo bodo skupaj - opozicija in večina - predložili v razpravo občinskemu svetu.

Za pripravo skupne glasovalne pobude so se odločili po torkovem zasedanju, na katerem so prisluhnili predstavniku odbora za javno zdravje, zdravniku Adelinu Adamiju, ki jim je pojasnil vsebino smernic Dežele Furlanije - Julijske krajine za upravljanje zdravstvenega sistema v letošnjem letu. V dokumentu je med drugim tudi odločitev, da se ukine goriška enota za kardiološko intenzivno nego in da se postelje iz goriškega kardiološkega oddelka preseli v Tržič.

Obravnavali 590 bolnikov

Adelino Adami je opozoril, da je odločitev povsem nerazumljiva in da sloni na političnih predpostavkah. Predstavnik odbora za javno zdravje je opozoril, da so na podlagi zadnjih podatkov v goriškem kardiološkem oddelku v enem letu obravnavali 590 srčnih bolnikov, medtem ko se jih je v Tržiču nabralo 410. Adami je poleg tega pojasnil, da so v goriškem kardiološkem oddelku le pred šestimi meseci izvedli vrsto prenovitvenih del, sploh je oddelek opremljen tudi izvajanje vsaditev srčnih spodbujevalnikov. Če bo res prišlo do napovedane ohromitve, se bo po Adanijevih besedah povečalo tveganje tudi za kirurge ortopede in urologe, ki bodo izvajali kompleksnejše kirurške operacije, saj v primeru potrebe ne bodo več mogli računati na pomoč enote za kardiološko intenzivno nego. »Če bodo vse postelje preselili v Tržič, v Gorici ne bo več smiselno imeti dežurnega kardiologa čez vseh 24 ur,« je povedal Adani, po katerem bi na podlagi novih smernic v Gorici obravnavali samo bolnike z lažjo obliko srčnega infarkta, medtem ko bi resnejše primere pošiljali v Trst, ki je po njegovem mnenju odločno predaleč. Iz Tržiča je do Trsta od 20 do 25 minut poti, medtem ko je Gorica bolj daleč in poleg tega krije še občine na desnem bregu Soče, ki so še toliko bolj oddaljene od Trsta.

Načelniki svetniški skupin so pozorno prisluhnili Adanijevi razlagi in so se naposled dogovorili, da bodo pripravili skupno glasovalno pobudo, s katero bodo zahtevali, naj se odločitev o selitvi postelj zamrzne in naj se goriški kardiološki oddelek ne ohromi. Pripravo osnutka glasovalne pobude so zaupali občinskemu svetniku Marcu Rossiju. V kratkem se bodo načelniki ponovno sestali, da bodo določili datum izrednega občinskega sveta, ki bo v celoti posvečen vprašanju delovanja kardiološkega oddelka goriške bolnišnice. V prejšnjih dneh so se proti ohromitvi oddelka izrekli sindikati upokojencev in zdravstvenih delavcev, v razpravo se je vključil tudi priznani kardiolog Roberto Marini, ki je poudaril, da je za Gorico tudi zaradi staranja njenega prebivalstva nujno še naprej imeti na razpolago enoto za intenzivno kardiološko nego.