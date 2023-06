Sodelovanje pri kirurgiji prihodnosti

Obisk operacijskega bloka goriške bolnišnice, ki so ga preteklega 14. junija opravili slovenski kirurgi in urologi iz Izole, da bi prisostvovali robotskim kirurškim posegom, za katere se zanimajo tudi v Splošni bolnišnici Izola, lahko predstavlja pomemben korak naprej na področju sodelovanja med zdravstvenimi operaterji iz Italije in Slovenije na področju robotske kirurgije in sodobne kirurške prakse, kar lahko prinese pomembne koristi za paciente iz obeh držav. To je razbrati iz novice, ki jo je v ponedeljek posredovalo tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi o obisku treh zdravnikov kirurgov in urologov iz izolske bolnišnice.

V izolski bolnišnici se namreč zanimajo za nakup robota, s katerim bi lahko izvajali določene kirurške posege, zato so se obrnili na podjetje Asugi, s katerim so se dejansko dogovorili za sodelovanje ter združevanje kompetenc in resursov v Italiji in Sloveniji s ciljem koristiti najnovejše inovacije na področju robotske tehnologije za izboljšanje zapletenih kirurških postopkov. Robotska kirurgija je namreč dokazala, da lahko nudi številne prednosti, med katerimi so skrajna natančnost, krajši časovni roki okrevanja in manjši vpliv na pacienta, piše v sporočilu Asugi.

V Gorici so si robota priskrbeli pred poldrugim letom, poslužujejo pa se ga pri obravnavanju približno 200 primerov na leto, pravi direktor kirurškega oddelka v goriški bolnišnici Alessandro Balani. V robotsko kirurgijo veliko vlagajo, za zdaj se je poslužujejo le v oddelkih kirurgije in urologije, razmišljajo pa o širitvi uporabe tudi na druga področja, med katerimi velja posebej omeniti ginekologijo. Za Balanija je namreč robotska kirurgija kirurgija prihodnosti, ki bo v teku desetih let prešla v splošno rabo, prednosti, ki jih nudi, pa sta predvsem dve: po eni strani nudi tridimenzionalen pogled, po drugi pa, zahvaljujoč se tehnologiji, omogoča bolj natančno sliko anatomskih značilnosti v notranjosti pacientovega telesa, kot so npr. živci.

Projekt italijanskih in slovenskih kirurgov pa je tudi dokaz, kako lahko čezmejno sodelovanje in delitev resursov lahko prineseta pomemben napredek v zdravstvu, s čimer se lahko odpira pot tudi za druge oblike sodelovanja med drugimi državami. S tem se promovira zdravstvena odličnost na mednarodni ravni ter višajo standardi zdravstvene nege za paciente, so prepričani pri podjetju Asugi.