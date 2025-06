Sodobna umetnost namesto logistike

V novem razstavnem prostoru ob mejnem prehodu Štandrež/Vrtojba so v petek odprli razstavo Perspektive goriškega umetnika Ignazia Romea ob glasbeni spremljavi dua Digital Brothers. Prostor, tradicionalno vezan na logistiko, tako dobiva nove perspektive in nove namene po zaslugi projekta Crew– Križišče vizij, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Vodilni partner projekta je Sdag, podjetje v lasti Občine Gorica, partnerji pa so Občina Šempeter-Vrtojba, Univerza IUAV iz Benetk, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Kulturni dom Nova Gorica in EZTS GO, ki sodeluje kot pridruženi partner.

Odprtje razstave sodobne umetnosti Perspektive, prvi dogodek kulturnega niza projekta z naslovom Prepleteni dialogi, je simbolično zaznamovalo tudi odprtje prenovljenega prostora v stavbi, kjer je tudi bar podjetja Sdag. »Prenova tega prostora je le začetek neke kulturne poti; prav na tem območju namreč lahko vzklije marsikatera nova pobuda za čezmejno kulturno izmenjavo,« je povedala Cristina Feresin, ki skrbi za kulturni program projekta Crew. Dela Ignazia Romea, polna kontrastov, uporabljajo reciklirane materiale, katerim umetnik daje novo življenje in nove pomene. Zgovoren je primer modela za pecivo v obliki zvezde, ki so ga nekoč uporabljali v kuhinjah v parku Basaglia, Romeo pa mu je dahnil novega življenja in ga preoblikoval v umetniško delo.

Vloženih 200.000 evrov

Na odprtju je spregovoril tudi izvršni direktor podjetja Sdag Giuliano Grendene, ki je poudaril, da so za dela potrebovali samo mesec dni; po koncu poletja pa se bo začela še prenova bara. Naložba v prenovo razstavnega prostora in bara znaša približno 200.000 evrov, vključno z načrtovanjem, deli in opremo. Goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti je ob tej priložnosti pohvalil uspešno, hitro in kakovostno izvedena dela. Spomnil je tudi, da je prostor podjetja Sdag namenjen vsem goriškim prebivalcem in širši javnosti. Ta koncept je poudaril tudi umetnik sam. »Dela dobijo novo perspektivo, ko so postavljena v ta kraj, ki ni hladen razstavni prostor. Ta prostor je dar za celotno mesto,« je poudaril Ignazio Romeo.

Odprtju razstave je sledil glasbeni del večera, za katerega je poskrbel duo Digital Brothers (Mauro Bon in Roberto Duse). Glasbenika sta izvajala ambient avtorske skladbe in na ta način prijetno pospremila ogled Romeovih del.

Razstava Perspektive Ignazia Romea bo na ogled do 31. julija v času