Soigralci so mu na tekmi z defibrilatorjem rešili življenje

V Moraru na Goriškem je sinoči 24-letnega nogometaša med tekmo na amaterskem turnirju Tuni obšla huda slabost. Zgrudil se je na tla in obležal na igrišču. Prisotni, ki so ugotovili, da mu je zastalo srce, so nemudoma poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112 in hkrati stekli po prenosni defibrilator, s katerim razpolaga omenjeni športni center. Ob telefonskih navodilih operaterke Soresa, sicer bolniške sestre, so ga nato soigralci začeli oživljati. Dvakrat so uporabili tudi defibrilator, pri čemer je v drugem poskusu le dve minuti pred prihodom reševalcev srce znova pričelo biti. Zdravstveno osebje, ki je iz Gradišča prispelo z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, je nato nadaljevalo s postopkom oživljanja in je 24-letnika na kraju intubiralo. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Trenutno je hospitaliziran na oddelku za oživljanje in ga ohranjajo v umetni komi.