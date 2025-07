Sokurov in Magris v Gorici

V goriškem gledališču Verdi se v sredo, 16. julija, obeta izjemen kulturni dogodek ob prisotnosti prav posebnih gostov. Dogodek »Inteligenca meja« bo uvedel tržaški pisatelj in pripovedovalec srednjeevropskega prostora Claudio Magris z branjem izvirnega besedila, sledil pa bo pogovor med režiserjem Aleksandrom Sokurovom, dobitnikom zlatega leva v Benetkah 2011, in Aliono Šumakovo, predavateljico infilmsko kritičarko ter prevajalko režiserjevih del. Na dogodku bo sodelovalatudi umetniška vodja festivala Milanesiana, Elisabetta Sgarbi, saj večerspada v program festivala.

Dogodek bo potekal v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025, temapa je razmišljanje o meji, pomembni osi prve čezmejne evropskeprestolnice kulture. Večer soorganizirata Evropsko združenje za teritorialnosodelovanje - EZTS GO in Občina Gorica s podporo Civibank. Vstopniceso brezplačne, potrebna pa je rezervacija na spletni stranilamilanesiana.eventbrite.com (povezava: https://www.eventbrite.it/e/lintelligenza-dei-confini-inteligenca-meja-tickets-1405876246699?aff=ebdsoporgprofile).

Program večera, ki se začenja ob 21. uri, predvideva torej branje tržaškega pisatelja in intelektualca Claudia Magrisa na temo srečanja – »Inteligenca meja«. Osrednji gost večera, režiser Aleksander Sokurov, pa bo vpogovoru z Aliono Šumakovo, predavateljico in filmsko kritičarko, dolgoletno kulturno posrednico in prevajalko njegovih besedil, popeljal občinstvo v svoj poetični filmski svet. Sledila bo projekcija restavriranih različic filmov Zhertva vecernjaja / Večerna žrtev (1988) in Elegia dorogi (2001), dveh del, ki poosebljata elegični in vizionarski slog Sokurovovega filma, ter raziskujeta bolečino, spomin in občutek svetega, kar potrjuje edinstvenost njegovega pogleda. Dogodek bo potekal v italijanskem jeziku s simultanim prevajanjem vslovenščino.