Goriški policisti so aretirali 50-letnega moškega na podlagi naloga za prijetje, ki ga je izdalo sodišče iz kraja Busto Arstizio. Moški je od leta 2018, po stečaju družinskega podjetja s sedežem v Furlaniji - Julijski krajini, od svojih družinskih članov zahteval odškodnino, grozil jim je in jih nadlegoval. Bratu je poškodoval avtomobile, ostalim je pošiljal sporočila in posnetke, v katerih jim je grozil, da jih bo ubil.