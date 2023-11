SOS Rosa je letos obravnavalo že 182 primerov nasilja

182 žensk je letos prečkalo prag raznih središč združenja SOS Rosa na Goriškem, kjer prostovoljke in specifične profesionalne figure nudijo pomoč žrtvam fizičnega, psihološkega in drugih oblik nasilja. Od teh je 165 žensk za pomoč zaprosilo v Gorici, kjer je združenje še najbolj dejavno. Združenje jih je 92 sprejelo prvič letos (88 v Gorici), svetovalnice se nahajajo še v Gorici, Gradežu, Gradišču, Ogleju in Gonarsu, občasno nudijo pomoč ženskam tudi v kraju Trivignano Udinese.

Podatke, ki se nanašajo na obdobje od prvega januarja do 13. novembra letošnjega leta, je predstavila predsednica združenja SOS Rosa Francesca Vuaran na včerajšnjem srečanju, med katerim so promovirali dogodke ob 25. novembru, mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami. O 22-letnem delovanju centra v pomoč žrtvam nasilja pa nam je predsednica Vuaran pripovedovala med našim obiskom novih prostorov združenja SOS Rosa v Diazovi ulici.

Na združenje SOS Rosa na Goriškem se je letos obrnilo več žensk kot lani. Pravzaprav jih nekatere sprejemajo z urgence, tako da ne gre vedno za samostojno odločitev in iskanje pomoči »v času«, je poudarila naša sogovornica. Večina pravzaprav nasilja noče prijaviti: letos je bil delež prijav le 29-odstotni. Nasilje pa je bilo največkrat psihološko (93%), pa tudi fizično (67%), spolno (20%), spletno (5%) in ekonomsko (30%).