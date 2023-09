Sovrstnici pretepli dekle

Na družbenih omrežjih se je pojavil video fizičnega obračunavanja med tremi dekleti, domnevno mladoletnimi, do katerega je prišlo v četrtek v poznih večernih urah na parkirišču v Morellijevi ulici v Gorici, nedaleč od stojnic prireditve Okusi ob meji. Najprej so se glasno prepirale, zatem je eno dekle porinilo sovrstnico proti drugemu dekletu, ki se je žrtve lotilo s pestmi. Ko je napadena mladoletnica padla na tla in jo je nasilnica še naprej tepla, so nekateri navzoči le posegli, čeprav je bilo na prizorišču pretepa tudi več mladih, ki so opazovali dogajanje, ne da bi česarkoli storili. Žrtev napada naj bi dogodek prijavila varnostnim organom.