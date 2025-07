Spet prevoz do Dijaškega in Mladinskega doma

Za šolske prevoze osnovnošolcev in nižješolcev v goriški občini bo v prihodnjem šolskem letu skrbelo podjetje Euro Tours iz kraja Mogliano Veneto pri Trevisu. Med drugim bo spet zagotovljen tudi prevoz k ustanove, ki ponujajo pošolski pouk, vključno z Dijaškim domom Simon Gregorčič in Mladinskim domom, za katera med preteklim šolskim letom storitev ni bila na voljo.

Postopek za oddajo naročila specializiranemu podjetju so na goriški občini sprožili marca. Takrat so sprejeli odločbo, ki se sklicuje na Enotni programski dokument (DUP), kateremu je goriški občinski svet prižgal zeleno luč lanskega decembra. Ker centralizirana struktura za javne dobrine in servise FJK spomladi ni vodila postopkov, ob zaključku katerih bi lahko zagotovili šolski prevoz v Gorici od začetka šolskega leta 2025/2026, se je goriška občina odločila za lastni razpis, ki je bil objavljen na deželni spletni platformi eAppalti FVG. Zainteresirana podjetja so se lahko prijavila do 2. maja, naposled so zbrali dve prijavi. Po preverjanju vse potrebne dokumentacije so javno naročilo oddali podjetju Euro Tours iz kraja Mogliano Veneto, ki mora pred podpisom pogodbe prestati še zadnja po zakonu predvidena preverjanja, povezana s protimafijsko zakonodajo.

Šolski prevoz bo namenjen učencem, ki obiskujejo italijanske in slovenske osnovne šole in prvostopenjske srednje šole na območju goriške občine. Podjetje Euro Tours bo moralo skrbeti tudi za prevoz otrok iz šol v telovadnice po mestu, kjer poteka pouk telesne vzgoje, poleg tega tudi za prevoz v ustanove, ki v popoldanskih urah ponujajo pošolski pouk. Med njimi sta tudi Dijaški dom Simon Gregorčič in Mladinski dom.

Storitev spet v celoti

»Naša občina je vedno skrbela, da bi imele družine kakovostne storitve, kar je seveda vedno veljalo tudi za šolski prevoz. Žal mi je, za kar se je pripetilo med lanskim šolskim letom, ko smo morali šolski prevoz oklestiti iz organizacijskih razlogov in da nismo uspeli zadovoljiti vseh. Na prihodnje šolsko leto se pa pripravljamo z dobro novico, da bomo spet ugodili vsem potrebam po prevozu, tako v šole kot tudi v ustanove, ki ponujajo pošolski pouk. Zahvaljujem se vsem občinskim uslužbencem, ki so se aktivirali, da bi storitev prilagodili tako potrebam šolskih zavodov kot tudi družin,« poudarja goriška občinska odbornica Silvana Romano.

»Komaj nam bodo ravnateljstva sporočila urnike začetka in konca pouka, ki bodo veljali v novem šolskem letu, bomo v pristojnih občinskih uradih pripravili vozni red za prevoz učencev v šolo, v telovadnice in domov,«še poudarja občinska odbornica Silvana Romano.

Pri koriščenju šolskega prevoza bodo imeli prednost otroci, ki stanujejo vsaj en kilometer od šolske stavbe oz. v krajih, kjer ni zagotovljen javni avtobusni prevoz.

Na goriški občini bodo prijave družin, ki potrebujejo šolski prevoz, kot omenjeno začeli zbirati sredi avgusta. Na občinski spletni strani bodo v kratkem objavili vsa potrebna navodila. V prejšnjih letih so nekatere družine pozabile vložiti prijavo, kar je zatem sprožilo vrsto težav. Na občinski spletni strani so že objavili tarife šolskega prevoza. Letna vozovnica bo stala največ 168,69 evra za obe smeri oz. 101,24 za eno smer. Družine z nižjim kazalnikom ISEE bodo deležne olajšav.