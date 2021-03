Spodbujajo k branju in uživanju v naravi (video in foto)

Na sotočju Soče in Vipave so že pred enim letom postavili leseno hišico, v kateri so knjige. Vsak si jih lahko ogleda in izbere tisto, ki ga najbolj zanima; zatem jo lahko prelista na eni izmed klopi, ki so jih namestili pod senco tamkajšnjih dreves. Knjigo lahko tudi odnese domov, v tem primeru naj bi v hišici pustil eno izmed svojih.V kulturnem društvu Sovodnje deluje skupina nordijske hoje, ki se je pred enim letom odločila, da bo uredila območje na sotočju Soče in Vipave. Očistili so pot, ki jo je ponekod zaraščalo rastlinje, zatem so namestili leseno hišico s knjigami in nekaj lesenih klopi. »Včasih pridejo starši, sedejo pod drevesa in svojim otrokom prebirajo slikanice, ki jih hranimo v naši hišici,« zadovoljno poudarja Rudi Petejan, eden izmed članov skupine nordijske hoje in kulturnega društva Sovodnje.