Spomnili so se Cristine Visintini

V Ronkah so se dopoldne poklonili spominu na preminulo novinarko Cristino Visintini, ki je sodelovala tudi s Primorskim dnevnikom. Na prehodu za pešce med Ulico Roma in Trgom Concordia so predali namenu klop, ki so jo posvetili Cristini. Navzoče so nagovorili ronški župan Livio Vecchiet, predsednik društva Leali delle Notizie Luca Perrino in predsednik novinarskega sindikata FNSI Beppe Giulietti. Ob zaključku se je vsem navzočim zahvalil Cristinin oče, Amerigo Visintini. Klop sta poklonili družini Campestrini in Grasso.

Med udeleženci je bila tudi senatorka Tatjana Rojc, ki poudarja, da svoboda tiska in izražanja predstavlja enega izmed temeljev demokracije in je ravno danes pod udarom skupin nasilnežev, ki se tudi fizično znašajo nad novinarji. Senatorka je med drugim opozorila, da so po prizadevanjih poslanke Debore Serracchiani v finančni zakon ravnokar vključili postavko, ki bo zagotovila preživetje in avtonomijo novinarskega pokojninskega zavoda Inpgi.Po svečanosti je za krajši koncert poskrbela godba društva Giuseppe Verdi, ki mu je nekaj let predsedovala ravno Cristina.