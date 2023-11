Spor na kolesarski stezi še naprej razburja javnost

V zvezi z dogodkom, do katerega je prišlo v prejšnjih dneh na kolesarski stezi med Novo Gorico in Šempetrom pri Gorici, kjer sta se moški in ženska iz Nove Gorice sprla s skupino mladoletnikov iz Gorice, se je v javnosti vnela burna razprava. Večina obsoja grobo ravnanje dveh odraslih, drugi pa na družbenih omrežjih izpostavljajo, da je taista skupina mladih kolesarjev že večkrat opozorila nase z objestnim obnašanjem.

Podpirajo moškega

V Novi Gorici se je v civilno iniciativo zbrala skupina občanov, ki so začeli z zbiranjem podpisov v podporo vpletenemu moškemu: le-ta je zaposlen na novogoriški policijski upravi, kjer so že uvedli notranjevarnostni postopek. Podpisniki peticije sicer pravijo, da naj ne bi šlo za nasilje, temveč za uporabo sile, do česar naj bi prišlo, ker naj bi mladi kolesarji zasedali celo kolesarsko stezo in preprečevali promet pešcem in ostalim kolesarjem.

Javnost je za dogodek izvedela iz posnetka, ki ga je naredil eden od mladoletnikov in je bil objavljen na spletu. Video prikazuje kreganje med moškim in žensko ter skupino mladih kolesarjev. S skupino se najprej prepira ženska in jim nameni precej težkih izrazov. Med drugim jih zmerja s »čefurji« in pravi, da naj se vrnejo v Italijo ali pa v »čefurijo«, ker »je tu Slovenija«. Nato se v spor vmeša še moški, ki enega od dečkov prime za roko in ga strese. Ženska naj bi enemu dečku prisolila tudi klofuto. V zaključku videa moški in ženska odideta, eden od mladoletnikov pa njun odhod pospremi z žaljivko »ščavi«. Video ne prikaže vsega dogajanja, predvsem ni znano, zakaj se je prepir sploh začel. Po neuradnih informacijah naj bi eden od dečkov med drzno vožnjo po kolesarski stezi oplazil kolesarko. Na goriški kvesturi in na poveljstvu karabinjerjev smo se pozanimali, ali so bili o dogodku, ki naj bi se zgodil v nedeljo v popoldanskih urah, uradno obveščeni. V obeh primerih je bil odgovor nikalen.

Javnost razdeljena

Mladoletniki ali vsaj nekateri izmed njih so po naših informacijah doma iz Gorice. Na svojih družbenih profilih so že večkrat objavili posnetke, na katerih kolesarijo po enem kolesu in nevarno švigajo zraven avtomobilov in ljudi. Po informacijah Radia Robin naj bi bila skupina večkrat opažena tudi na slovenski strani meje, kjer naj bi z objestnim ravnanjem vznemirjala občane, na njihovo nesramno ravnanje opozarja tudi več italijanskih spletnih uporabnikov. Del javnosti torej obsoja grobo ravnanje moškega, med drugim kriminalista, in ženske, ki je grdo ozmerjala najstnike, del pa prst usmerja na skupino mladoletnikov.

Na dogodek so se odzvali iz lokalnega odbora Levica Istra, kjer obsojajo ravnanje moškega in ženske. »Vedenje odrasle osebe, ki ustrahuje otroke in jih zmerja z nacionalističnimi izreki ter »pošilja nazaj od koder so prišli«, ker to ni njihova domovina, ni odraz civiliziranosti, še manj pa zgled dobrososedskih odnosov. Dejstvo, da takšne besede pridejo na plano v čisto vsakdanji situaciji, kažejo da je potrebno na ozaveščanju javnosti glede nestrpnosti narediti še veliko. V opisani situaciji pa je ob besedah bilo prisotno še fizično nasilje nad otrokom, kar je še posebej hudo v primeru domnevnega predstavnika represivenega organa,« menijo predstavniki Levice.