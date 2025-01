Športna dvorana Bigot zmagala bitko proti času

Marca lani, ko so se v športni dvorani Bigot med Podgoro in Madonino začela dela, se je zaključek obnove v napovedanem roku - v času za Evropsko prestolnico kulture - marsikateremu Goričanu zdel znanstvena fantastika. Slabih izkušenj z večjimi infrastrukturnimi deli, med katerimi je grajska vzpenjača najbolj kričeč primer, je namreč v Gorici, tako kot v številnih drugih občinah, žal na pretek.

V bitki s časom pa je tokrat goriška občina zmagala, nam je včeraj potrdil goriški župan Rodolfo Ziberna in napovedal, da bo po novem objekt na voljo za koncertne in druge prireditve tudi v okviru EPK, v njem pa želijo spet gostiti zlasti »vrhunski šport«.

Investicija v prenovljeno dvorano Bigot skupno znaša 4.590.000 evrov, sredstva je Občini Gorica namenila Dežela FJK. V sama gradbena dela so vložili okrog 1.900.000 evrov, preostali del zneska so porabili za korenito prenovo in nadgradnjo napeljave ter za opremo. Ob športnih dogodkih bo dvorana lahko sprejela 3743 gledalcev, ob koncertnih in drugih dogodkih pa 3550 sedečih gledalcev ali 4314 sedečih in stoječih gledalcev.