Spoznavali so bogastvo domačega okolja in narave

»Priporočamo udobna večplastna oblačila in pohodniško obutev. S seboj imejte zadostno količino vode ter pršilo proti komarjem, po možnosti tudi sončna očala oziroma pokrivalo za zaščito pred soncem.« Že priporočila za oblačila in opremo so nakazovala, da bo včerajšnji šolski dan v Doberdobu nekoliko drugačen. Približno 170 otrok doberdobske večstopenjske šole, od vrtčevskih malčkov do srednješolcev, je v sklopu mednarodnega dneva geopestrosti včerajšnje dopoldne preživelo v naravi. Dragoceno izkušnjo jim je omogočilo sodelovanje med šolo, doberdobsko občino in organizacijo Estplore.

Različne teme za različne razrede

»Občina je poskrbela za logistiko, se pravi za prevoz, program pa smo zaupali organizaciji Estplore,« je dejal doberdobski župan Peter Ferfoglia. Estplore je majhna ekipa usposobljenih naravoslovnih vodnikov in turističnih spremljevalcev iz Furlanije - Julijske krajine. Skupina je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju naravoslovnega turizma ter temelji na sodelovanju, povezovanju, skupnem raziskovanju in vrednotenju območja.

Otroke je spremljalo sedem vodičev, dejavnosti pa so bile prilagojene njihovim različnim starostim. Malčki iz otroškega vrtca so na Gradini odkrivali doberdobske kamnine. Sodelovali so pri delavnici, na kateri so avtohtone kamenčke, kamne in skale spoznavali z znanstvenega vidika, obenem pa razvijali svojo domišljijo.

Pred odhodom je župan preveril njihovo znanje: »Katere barve so kamenčki na vaši verižici?« je vprašal otroke. Brez pomisleka so odgovorili, da na nitki okrog vratu nosijo trd, siv kamen, ki se razlikuje od belega kamna na zidovih stavbe na Gradini. Spominček, ki so ga dobili otroci, prihaja iz kamnoloma pri Devetakih.

Osnovnošolci so bili razdeljeni v dve skupini. Medtem ko se je prva udeležila delavnice izdelave fosilnih odlitkov s strokovnjakinjo za paleontologijo, se je druga odpravila na voden pohod od Sprejemnega centra na Gradini do razgledne točke nad jezerom in nazaj. Potem pa sta se skupini zamenjali.

Učenci prvostopenjske srednje šole pa so sodelovali na vodenih pohodih po različnih poteh, glede na letnik.

Očistili pot okoli jezera

»Krožno pot okoli jezera smo pred kratkim dali očistiti,« je povedal župan. Za ureditev celotnega kroga okoli jezera so porabili okrog 5000 evrov. »Želeli smo, da za to poskrbi nekdo, ki se spozna na naravo, rastline in živali,« je razložil župan. Poleg čiščenja poti je nekoliko razširil tudi manjšo jaso.

Poti so uredili že pred leti, vendar potrebujejo redno vzdrževanje, je pojasnil sogovornik. »Jeseni, ko začne ruj dobivati značilno rdečo barvo, smo želeli te steze še dodatno očistiti in jih predstaviti javnosti. Vse poti so označene in želimo si, da bi jih uporabljali tako domačini kot obiskovalci,« je povedal Peter Ferfoglia. Ob mednarodnem dnevu jam in krasa so sredi septembra uredili tudi zunanje prostore na Gradini.

»Sedaj pa so bile na vrsti šole,« je sklenil prvi občan. Z ravnateljem Davidom Clodigom se je občinska uprava dogovorila za organizacijo prevozov. Posebno pozornost so namenili tudi vključevanju otrok z gibalnimi ovirami, za kar so s pomočjo prilagojenih pripomočkov, Joëlette in K-Bike, brezplačno poskrbeli štirje prostovoljci združenja Idee di Corsa. »Iz srca se jim zahvaljujem za njihovo pripravljenost in nesebično pomoč,« je dejal Ferfoglia.

Župan je prepričan, da je pomembno, da otroci narave ne spoznavajo samo tako, da sedijo v učilnicah ali v klopeh. Pri takšnih dejavnostih si lahko tudi umažejo roke, se gibajo in naravo doživijo neposredno.

»Takšne dejavnosti se zelo lepo vključujejo v naše letne programe,« je povedal ravnatelj Clodig. »Vsaka pobuda, ki je povezana s spoznavanjem našega prostora, je pomembna. Vse se namreč začne s tem, da se najprej zavedamo, kje živimo in kakšno okolje nas obdaja,« je poudaril in dodal, da je pomembno, da so vključene vse stopnje šole. »Otroci se morajo naučiti brati prostor, v katerem živijo, ga razumeti in ga znati tudi ovrednotiti,« je dejal.

Podobno je izpostavila tudi vodička Mojca Briščik: »Pomembno je, da svoje okolje in dediščino najprej sami prepoznamo kot bogastvo, da ju lahko potem predstavimo tudi drugim.«