Sprehajali so se po nekdanjem srednjeveškem mestu

Izkopavanja, ki so se začela leta 2014 v prostorih tržiške mestne hiše, kjer naj bi začetno nastali novi uradi, so privedla na dan skrito srednjeveško mesto. Ostanki nekdanjega obzidja pa tudi orodje, kuhinjska posoda in druge najdbe, ki segajo do obdobja renesanse, pa so spremenili načrte Občine, ki je naposled v pritličju tržiške mestne hiše uredilo srednjeveški muzej.

Odprtje muzeja se je včeraj udeležilo lepo število ljudi. Pred mestno hišo je muzej predstavila tržiška županja Anna Maria Cisint ob prisotnosti občinskega odbornika za kulturo Luce Fasane, predstavnikov ministrstva za kulturo in Dežele FJK ter arheologov in podjetij, ki so sodelovali pri izkopavanju in restavriranju najdb. Predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga se je oglasil preko videoposnetka.

V pritličju tržiške mestne hiše je poleg ostankov nekdanjega srednjeveškega zidu na ogled skupno 92 arheoloških najdb. Razvidni so tudi ostanki nekdanjih bivališč, usnjarne in shrambe, ki so jih privlekla na dan izkopavanja podjetja ArcheoTest. Za restavriranje najdb je poskrbela družba Malvestio. Projektu je Dežela namenila 600 tisoč evrov prispevka, še 35 tisoč evrov je pristavila tržiška občina.