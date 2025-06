Sprehod skozi ustvarjanje na stičišču kultur in jezikov

V Knjižnici Damirja Feigla v Trgovskem domu je na ogled nova postavitev razstave Goriški mojstri, ki nadaljuje projekt Art Vitrina Trgovski. Gre za skupni program Feiglove knjižnice in družbe KB, ki že tretje leto povezuje preteklost in prihodnost goriške umetnosti: predstavlja izjemne mojstre iz preteklosti, hkrati pa odpira prostor za nove umetniške glasove. Kuratorka je Klavdija Figelj.

»V za somestje pomemben letu 2025 se projekt poklanja goriškim mojstrom z izborom slik iz zbirke družbe KB, ki jih podpisujejo priznani umetniki iz širšega goriškega prostora. Tokratna postavitev razkriva v večji meri prenovljen izbor, ki vključuje tudi redkeje razstavljena dela, ki širijo pogled na ustvarjalnost goriških mojstrov v zadnjem stoletju,« sporočajo iz Feiglove knjižnice.

Raznolik izbor del

Poleg Vena Pilona, Ivana Čarga, Zorana Mušiča, Avguste ml. Šantel, Rudolfa Sakside, Silvestra Komela, Demetrija Ceja in Pavla Medveščka so tokrat ljubiteljem umetnosti na ogled tudi Avgust Černigoj, Andrej Kosič in Vladimir Klanjšček.

Med številnimi deli razstave se mimoidočim že iz izložbe razkrije Klanjščkova Pokrajina 2, ob vstopu v knjižnico pa obiskovalce pozdravi Kosičevo Cerkniško jezero. Posebno vrednost razstavi dajejo dela, ki se poklanjajo mestu Gorica – umetniki so v svojih upodobitvah ohranili motive prepoznavnih goriških arhitekturnih znamenitosti, s čimer poudarjajo povezanost umetnosti z mestnim prostorom. Na ogled so Mušičeva Gorica iz leta 1945, kupole cerkve Sv. Ignacija na Travniku, ki jih je naslikal Demetrij Cej, ter dva akvarela, ki upodabljata goriški grad in ju je naslikala Avgusta ml. Šantel.

Na ogled do jeseni

Razstava ni le poklon posameznim ustvarjalcem in ustvarjalki, temveč tudi vizualni sprehod skozi desetletja umetniškega izraza na stičišču kultur, jezikov in občutljivih zgodovinskih prelomnic. Hkrati simbolizira zavezanost ohranjanju skupnega kulturnega prostora, ki ga knjižnica v sodelovanju s partnerji goji skozi različne pobude.

»Vabljeni k ogledu razstave, ki bo v vitrinah Knjižnice Damirja Feigla v Trgovskem domu do jeseni,« še sporočajo pobudniki projekta Art Vitrina Trgovski.