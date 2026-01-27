Sprejeli predlog Danijela Devetaka o delovni skupini za jezikovne manjšine

»Jezikovne manjšine niso obrobje, temveč prostor srečevanja ter kulturnega in duhovnega bogastva,« je na 21. kongresu Katoliške zveze italijanskega tiska (UCSI) v Torinu poudaril odgovorni urednik tednika Novi glas Danijel Devetak. Kongresa sta se udeležila tudi novinarja iz FJK Ivan Bianchi in Salvatore Ferrara. Ob tej priložnosti je Devetak predlagal ustanovitev delovne skupine za jezikovne manjšine po vsej Italiji. »Zanimivo bi bilo oblikovati delovno skupino ne le za izmenjavo dobrih praks in krepitev sinergij med različnimi lokalnimi manjšinskimi okolji, temveč tudi za promocijo kulturne in človeške vrednosti jezikovnih manjšin kot bogastva za celotno državo,« je dejal Devetak. Predlog je bil sprejet z veliko večino.

Nujo po dialogu in sodelovanju je poudaril tudi publicist Salvatore Ferrara. »Znati prisluhniti prostoru in procesom rasti je del našega poklica,« je dejal in pristavil, da je treba v središče vedno postavljati človeka. Na pobudo UCSI FJK bo po novem statutu v državnem svetu prisoten tudi predstavnik jezikovnih manjšin. Za predsednika je bil ponovno potrjen Vincenzo Varagona, FJK pa bo v državnem svetu predstavljal Devetak.