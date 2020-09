Sprejeli pritožbo tržiške občine, zaustavili dela za islamsko kulturno središče

Islamskega kulturnega središča v nekdanjem marketu Hardi ne bo. Italijansko višje upravno sodišče je pred kratkim sprejelo pritožbo tržiške občine in tako razveljavilo sodbo deželnega upravnega sodišča. Bangladeško društvo Baitus Salat, ki je lastnik poslopja nekdanjega marketa, kjer so nameravali urediti kulturno središče, je tako moralo ustaviti gradbena dela, ki so jih začeli pred nekaj meseci. Tržiška občina je gradbenim delom nasprotovala, saj trdijo, da je v načrtu za dela prišlo do kršitev urbanističnih pravil.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.