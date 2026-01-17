Sprejemna središča v Gorici spet pokajo po šivih

Čeprav je po uradnih podatkih število nezakonitih prehodov zunanjih meja Evropske unije lani v primerjavi z letom 2024 upadlo za več kot četrtino, se pritisk na sprejemna središča za migrante v goriški občini v prejšnjih mesecih nikakor ni zmanjšal. Nastanitvene kapacitete, nam je pojasnilo več sogovornikov, so še vedno preobremenjene, zato je zlasti v zimskem času ključnega pomena pomoč, ki jo nudijo nadškofijska Karitas in njeni prostovoljci.

V povprečju 54 na noč

»Pri nas od konca lanskega leta v primerjavi z letom 2024 beležimo porast števila migrantov. V Hiši sv. Frančiška, ki jo običajno odpremo konec oktobra ravno zato, da bi v bolj hladnih mesecih ljudem brez nastanitve zagotovili streho nad glavo, smo samo med 27. oktobrom in 27. novembrom gostili 238 migrantov, ki so čakali na vstop v namestitvene ustanove, vključene v državni sprejemni sistem. Nočitev smo našteli 1690, v povprečju je v Hiši sv. Frančiška prespalo 54 ljudi na noč. Za primerjavo lahko povem, da smo leta 2024 v povprečju gostili po 23 migrantov na noč,« je za Primorski dnevnik povedal Adalberto Chimera, namestnik direktorja nadškofijske Karitas, ki sledi problematiki zagotavljanja dodatnih ležišč v izrednih oz. zimskih razmerah.

Od trenutka, ko se migranti zglasijo na pristojnih uradih kvesture, do trenutka, ko dobijo termin za začetek azilnega postopka, lahko mine kar nekaj časa. Čakalni seznami so namreč dolgi, na goriško kvesturo pa se za sprožitev postopkov za pridobitev mednarodne zaščite zadnje čase obračajo tudi številni migranti, ki sicer prenočujejo v Trstu, in sicer v zmotnem prepričanju, da bodo v Gorici postopki stekli hitreje.

Porast pri mladoletnikih brez spremstva

Povečano število prosilcev z azil so v zadnjem letu zabeležili tudi v centru Nazareno v Stražcah, ki je vključen v državni sistem sprejemanja in ga upravlja zadruga Il Mosaico. V njem so nastanjeni samo polnoletni moški. »Praviloma naj bi imeli 150 mest, zakon pa dovoljuje, da jih izven rednega režima sprejmemo do 167. V lanskem letu smo stalno presegali redno število, tudi trenutno gostimo 166 ljudi, «nam je povedala Antonella Stasi iz zadruge Il Mosaico. Med njimi je največ Pakistancev in Bangladeševcev, po nekaj letih se spet veča število Afganistancev.

Če morajo polnoletni migranti na mesto v sprejemnem centru včasih čakati tedne in mesece, to ne velja za mladoletnike brez spremstva. Za njihovo čimprejšnjo nastanitev morajo namreč poskrbeti občine. Goriška, nam je povedala odbornica za socialo Silvana Romano, s tega vidika skrbi za celotno zgornje Posočje.

»V letu 2025 smo prevzeli v oskrbo 253 mladoletnih migrantov za skupnih 31.994 dni, leta 2024 pa jih je bilo 114 za skupnih 26.117 dni. Porast je bil torej občuten. Lanski podatki so višji tudi od tistih iz leta 2023 in 2022, medtem ko smo leta 2021 oskrbeli 303 mladoletne migrante brez spremstva, « je navedla odbornica Romano. Kot je dodala, se časih v nadaljevanju postopka izkaže, da mladi prosilci za azil, ki ob prihodu izjavijo, da so mladoletni, to v resnici niso.