Kljub upadu nezakonitih prehodov Rim pošilja na mejo dodatnih 124 policistov

Medtem ko Italija krepi nadzor na meji s Slovenijo, kamor pošilja dodatne policiste, se število nezakonitih prehodov zunanjih meja Evropske unije zmanjšuje. To deli tudi politične predstavnike na eni in na drugi strani meje, saj so npr. Bratje Italije v Italiji prepričani, da je manjše število migrantov vezano ravno na poostren nadzor, oglašajo pa se tudi iz stranke Levica v Sloveniji, za katere naj bi bil zmanjšan migracijski pritisk potrdilo, da dodatni predstavniki varnostnih organov na meji niso potrebni.

Pred mnenji in politiko pa začnimo pri številkah, ki so neizpodbitne. Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) je ta teden objavila poročilo, po katerem se je število nezakonitih prehodov zunanjih meja Evropske unije lani v primerjavi z letom 2024 zmanjšalo za več kot četrtino oziroma 26 odstotkov ter doseglo najnižjo raven od leta 2021. Zabeležili so torej 178.000 nezakonitih poskusov prehoda meje. Upad je Frontex označil za pozitiven, a hkrati opozoril, da razmere ostajajo negotove. »Trend se premika v pravo smer, vendar tveganja ostajajo,« je dejal izvršni direktor agencije Hans Leijtens in izpostavil tesno sodelovanje Frontexa z vladami in partnerji v tretjih državah, ki da je prineslo dobre rezultate.

Frontexove številke dejansko potrjuje tudi včerajšnje poročilo slovenske policije, ki je lani obravnavala 28.200 nedovoljenih prehodov državne meje.

Kljub nižjim številkam pa so se v Rimu odločili, da za izredni nadzor mejnih prehodov s Slovenijo, ki so ga uvedli 21. oktobra 2023, ko so ga opisali kot »začasnega«, na mejo pošljejo dodatnih 124 policistov, kot je pred dnevi povedal Pierpaolo Roberti, ki je v deželni vladi FJK med drugem pristojen za varnost.