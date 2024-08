Sredi hiš zgorel avtomobil

Pred eno izmed hiš pri križišču med ulicama Leoni in Lungo Isonzo Argentina je danes, 14. avgusta, nekaj pred deseto uro zgorel avtomobil tipa Fiat punto. V zrak se je dvignil gost črn dim, ki ga je bilo videti daleč naokrog, tako da so goriški gasilci prejeli kar nekaj telefonskih klicev. Do gorečega avtomobila so pridrveli v nekaj minutah, saj je njihovo pokrajinsko poveljstvo oddaljeno le nekaj sto metrov. Požar so nemudoma pogasili, škoda na avtomobilu je seveda zelo velika. V požaru se ni nihče poškodoval.