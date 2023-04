»Srednja zemlja« v kulturi in kulinariki

gorica Prireditev Contea (Grofija), s katero goriška občina v zadnjih letih obeležuje 28. april – datum prve pisne omembe Gorice v listini cesarja Otona iz leta 1001 – se vrača v novi in obogateni preobleki. Dogajanje bo prvič umeščeno v park za mestno hišo, kjer se bo med 28. in 30. aprilom zvrstilo kar nekaj dogodkov, pri organizaciji katerih z občino sodelujejo društvo Pro loco, center za ohranjanje tradicij iz Podturna, združenje gostincev Gorizia a tavola, društvo proizvajalcev rebule z Oslavja in številne druge goriške ustanove.

S tridnevnim dogajanjem, je dejal goriški župan Rodolfo Ziberna, želijo širši javnosti predstaviti preteklost, a tudi sedanjosti in prihodnost mesta v luči EPK 2025. Odbornik za turizem Luca Cagliari je poudaril, da je bogat program sad sodelovanja med več resorji (ob njem sta sodelovala tudi odbornika za kulturo in mladino, Fabrizio Oreti in Chiara Gatta) in tudi med različnimi mestnimi ustanovami: izpostavil je društvo Pro loco s predsednikom Giorgiom Lorenzonijem na čelu ter center iz Podturna in njegovega predsednika Vannija Feresina, ki si je med drugim zamislil podnaslov prireditve Terra di mezzo (Srednja zemlja). Z njim je želel izpostaviti dejstvo, da je Gorica od vedno kraj srečevanja in soočenja med različnimi kulturami. Goriško preteklost bodo v parku za goriško mestno hišo raziskovali z avtorji bolj in manj poznanih knjig, ki so posvečene Gorici. Uvodno srečanje v petek, 28. aprila, ob 18.30 bosta oblikovala sam Feresin in Antonella Gallarotti, ki se bosta pogovarjala o Gorici v 17. stoletju skozi oči duhovnika Giovannija Marie Marusiga. O kulinariki bodo na različnih srečanjih govorili Michela Fabbro, Carlo Del Torre in Roberto Zottar, več bo tudi pokušenj in koncertov. Nekaj dogodkov bodo posvetili otrokom in mladini - program je pripravil center Punto giovani, poudarek pa bo na videoigricah (njihovem nastajanju in pasteh), igrah vlog in fantazijski književnosti. S Kinoateljejejm in tržaško Hišo filma prirejajo še sprehod po goriških filmskih prizoriščih, vrhunec pa bo nedeljsko predavanje Vittoria Sgarbija (ob 17. uri), ki bo govoril o Gorici od grofije do EPK.