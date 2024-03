SSk se odpoveduje nastopu na volitvah v Sovodnjah

Če ne bo presenečenj, se stranka Slovenske skupnosti ne bo udeležila junijskih volitev v Občini Sovodnje. Na sestanku sovodenjske sekcije SSk Remo Devetak, ki je potekal v torek, je namreč po razčlenjeni razpravi prevladalo stališče, da je neudeležba stranke na volitvah »najbolj realna« - čeprav boleča - izbira, potem ko ni prišlo do predvolilnega dogovora o skupnem upravljanju z Občinsko enotnostjo.

Torkovega sestanka sovodenjske sekcije stranke lipove vejice se je udeležilo lepo število članov in somišljenikov, saj je bilo glavno vprašanje morebitno nesodelovanju na volitvah, in to prvič, odkar so Sovodnje po drugi svetovni vojni spet pridobile upravno avtonomijo. Predsednik Avguštin Devetak in tajnica Martina Šolc sta uvedla v srečanje in pojasnila sedanje stanje. Vodja svetniške skupine Korenine in bodočnost v občinskem svetu Kristian Tommasi je nato povzel petletno delovanje, ki je bilo »vedno korektno in odgovorno, tudi takrat, ko bi bilo potrebno sejo občinskega sveta razveljaviti in sklicati novo«. »Čeprav so bili štirje svetniki Ssk v opoziciji, so stalno skušali upoštevati koristi občinske skupnosti in ne politične koristi, kar pa večina v občinskem svetu sploh ni upoštevala,« ocenjujejo pri SSk. Devetak, Šolc in Tommasi so navzočim poročali o sestanku s predstavniki liste Občinska enotnost, ki je zavrnila njihov predlog o sodelovanju oz. predvolilnem dogovoru za skupno upravljanje sovodenjske občine. Iz vrst sovodenjske Občinske enotnosti so sicer za Primorski dnevnik pojasnili, da sodelovanja s SSk ne zavračajo, nanj pa so pripravljeni po občinskih volitvah. »Ni sprejemljivo, da SSk odgovornost za odpoved prelaga na Občinsko enotnost, ki je izrazila pripravljenost na sodelovanje v naslednjem mandatu in to prav na osnovi dobrega sodelovanja v občinskem svetu,« ocenjujejo v Občinski enotnosti. Župan in bodoči županski kandidat Občinske enotnosti Luca Pisk je ob tem ocenil kot primerno, da bi vzpostavili sodelovanje ne samo v Sovodnjah, temveč tudi v drugih krajih, kjer bodo potekale volitve.

Na torkovem sestanku sovodenjske sekcije SSk se je razvila razčlenjena razprava, po kateri je še vedno prevladalo mnenje, »da je v dani situaciji najboljši politični korak odpoved nastopu na volitvah,« piše v tiskovnem sporočilu SSk. Odbor sovodenjske sekcije Remo Devetak se bo v kratkem ponovno sestal; ocenil bo torkovo razpravo in ob upoštevanju različnih mnenj določil prihodnje korake.