Štandreški igralci kos tudi teatru absurda

Se amatersko gledališče lahko spopada z zahtevnimi deli? So amaterski gledališčniki lahko kos teatru absurda, kot je Ionescova Plešasta pevka? Spričo tega, kar smo v soboto videli na premierski predstavi dramske skupine PD Štandrež, lahko mirne duše rečemo - da. Po enournem besedičenju, ki je lastno z grotesko in nesmiselnimi pogovori prepojenim tekstom Eugena Ionesca, so gledalci v štandreški župnijski dvorani šesterico nastopajočih nagradili z dolgim stoječim aplavzom. To je bil tudi dokaz, da so se štandreški igralci skrbno in z vso vnemo lotili dela, ki se ga izogibajo tudi profesionalne hiše.

Premierskemu srečanju s Plešasto pevko se je odzvalo veliko ljubiteljev gledališča, ki so do zadnjega sedeža napolnili dvorano. Dobra polovica ali celo več jih je prišlo iz obmejnih krajev v Sloveniji. Ta igra namreč spada tudi v abonma predstav amaterskih gledališč, ki jih prireja PD Štandrež. Veliko ljudi se je nabralo tudi na nedeljski ponovitvi.