Štandreški mlaj »še lepši kot prej«

Štandrežci so v nedeljo na travniku v zasebni lasti zraven vaškega pokopališča ponovno postavili mlaj, ki so ga neznanci požagali v noči s petka na soboto. Domačini so na mlaj zvezali novo rdečo zastavo in pritrdili novo tablo z napisom Živel 1. maj, saj sta tako zastava kot napis izginila neznano kam. Na mlaj so pritrdili tudi nekaj zelenja, tako da je po besedah domačinov »še lepši kot prej«.

Zasebne varnostne kamere, postavljene v bližnji okolici, so sicer v soboto ob 23.45 posnele dva moška, ki sta se odpravljala proti travniku z mlajem, nakar sta ob 00.16 tekla v smeri, iz katere sta prišla.