Štandreški Vržotari v zgodbi priljubljenih Čukov

Čuki so danes na svojem Instagram profilu delili zgodbo s 26. Sovodenjskega pusta, v kateri člani štandreškega kulturnega društva Oton Župančič rajajo ob zvokih Ferrari polke, ene izmed številnih uspešnic zelo priljubljene slovenske glasbene skupine. Čuki so v zgodbi označili društvo Karnival, ki je organizator sovodenjskega pusta, slednji je zgodbo tudi sam delil in na njej označil še mlade Pičulate - člane podmladka štandreškega kulturnega društva Oton Župančič.

Letošnji štandreški pustni voz je bil posvečen formuli 1, tako da je slavni Ferrari postal Vržotari (vržot oz. ohrovt je sicer značilna štandreška povrtnina, hkrati prebivalci sosednjih vasi za Štandrežce radi uporabljajo vzdevek "vržotarji"). Med sprevodom je iz zvočnikov štandreškega voza glasno odmevala Ferrari polka, s katero so štandreški pustarji navdušili množico v Sovodnjah ... in na koncu pristali tudi v zgodbi priljubljenih Čukov.

Med Čuki in Pičulati očitno vlada posebna »ptičja« afiniteta, saj velja opozoriti, da je »pičulat« narečni naziv za purana, ki ga uporabljajo v Štandrežu in vseh sosednjih slovenskih vaseh.